India, si traveste da donna al matrimonio combinato della sua ragazza: scoperto dai parenti, finale drammatico

Qualche giorno fa aveva fatto scalpore un matrimonio in India in cui la sposa era morta a causa di un infarto fulminante proprio mentre era già all’altare. La famiglia allora l’ha “parcheggiata” in una stanza in barba a qualsiasi tipo di umanità e ha subito risolto il “problema” proponendo la sorella minore per rimpiazzarla. Adesso arriva un’altra storia di matrimonio combinato, ovviamente sempre dall’India: un uomo si è travestito da donna e si è intrufolato allo sposalizio della sua ragazza che la famiglia aveva destinato ad un altro uomo.

Il suo intento era vederla un’ultima volta, prima che la tradizione antica li separasse per sempre: è accaduto nel distretto di Bhadohi dell’Uttar Pradesh, uno stato del Nord. Lo stesso, tra l’altro, in cui si era verificato il sopraccitato matrimonio con il cadavere. In questo caso, invece, il fidanzato che per cause di forza maggiore ha perso la sua ragazza aveva organizzato tutto nei minimi dettagli: aveva fatto il make up, indossato i sandali e un velo. Inoltre portava una borsa, nel tentativo di farsi passare per una delle tante donne invitate al matrimonio.

Il suo obiettivo era raggiungere la sposa e parlare con lei un’ultima volta, ma è finita malissimo: è infatti stato scoperto da un gruppo di parenti, che lo ha spintonato e schiaffeggiato. Il ragazzo è riuscito a scappare in bici con due amici che lo aspettavano fuori, evitando così guai ben peggiori. Resta però il fatto che in India permane un serissimo problema di violazione dei diritti delle donne all’autodeterminazione.

