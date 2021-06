India, sposa muore al matrimonio: cadavere rinchiuso in una stanza. Doppio orrore: con chi la "rimpiazzano"

03 giugno 2021 a

a

a

La sposa muore durante il matrimonio, ma le nozze devono andare avanti. Incredibile, ma vero: è accaduto in India, dove quella che si può definire la “sposa cadavere” è stata immediatamente rimpiazzata dalla sorella minore. La storia è stata riportata dal Daily Mail e si è verificata ieri, nello stato indiano dell’Uttar Pradesh. La ragazza che era destinata alle nozze è stata colpita da un infarto: la sua è stata una morte improvvisa e tragica, tra l’altro mentre stava scambiando le ghirlande con lo sposo, Manoj Kumar.

Video su questo argomento Contagi fuori controllo, l'Argentina approva la produzione dello Sputnik V: corsa per fermare il virus

Anziché fermare tutto e piangere il decesso della figlia, la sua famiglia ha prontamente concordato con quella dello sposo di ripristinare una tradizione molto antica che prevede il matrimonio con la sorella della sposa se questa moriva. Ovviamente anche nella tradizione è rarissimo che una sposa muoia proprio sull’altare, ma tant’è: paese che vai, usanze che trovi, per quanto macabre e inconcepibili possano apparire.

Resti umani nel giardino di Meghan Markle e Harry, scoperta raccapricciante e sospetto: "Ecco a chi appartengono"

L’episodio tragico non ha scalfito neanche la madre della ragazza morta: anzi, lei è stata tra le prime a urlare disperata e a chiedere di trovare una soluzione per terminare comunque il matrimonio. Stando alla ricostruzione del Daily Mail, sarebbe stata proprio la madre a proporre ai futuri consuoceri la figlia più giovane Nisha. Tra l’altro pare che il cadavere della giovane defunta sia stato tenuto senza alcun rispetto in una stanza, fino al termine della processione nuziale.

"Un golpe". La bomba del Nyt su Donald Trump: "Ad agosto sarò presidente", folle piano a Mar-a-Lago

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.