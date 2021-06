San Diego, forte boato e scosse sismiche: mistero sulla causa, "improbabile il fuoco delle esercitazioni militari"

11 giugno 2021 a

Un rumore che sa di mistero. Martedì 8 giugno, in tarda sera, i cittadini della contea di San Diego nel sud della California hanno sentito un fortissimo e inspiegabile suono. Eppure l'US Geological Survey non ha rilevato alcuna attività sismica a quell’ora. Tra le ipotesi, dunque, quella che il boato sia stato un boato sonico e i dati di tracciamento dei voli disponibili online mostrano un aereo non identificato che vola proprio alle 20.20 a velocità supersoniche al largo della costa. Non solo, secondo quanto riporta la rivista The Drive, quell'area ospita regolarmente esercizi di addestramento. E non è una novità udire boati sonici al largo della costa.

Si tratta per lo più di addestramenti come workup per i gruppi di attacco delle portaerei che vede coinvolti non solo jet da combattimento ma anche jet "red air",in grado di raggiungere velocità supersoniche. Come sarebbe accaduto martedì. In questo caso l'inizio della traccia sembra indicare che l'aereo sia decollato dalla Naval Air Station North Island, parte della base navale Coronado a San Diego, da dove operano anche simulazioni militari di aggressione ad alte prestazioni. Un dettaglio che ha messo in allerta la War Zone, impegnata immediatamente a contattare l'ufficio delle relazioni pubbliche presso la base navale per ulteriori informazioni.

Il risultato? Gli unici aerei che volavano da quella base in quel momento - ha spiegato un ufficiale delle relazioni pubbliche presso la Marine Corps Air Station Miramar - "erano KC-130, che sicuramente non producono un boato sonico". Ancora mistero allora. Soprattutto se si considera che pare del tutto improbabile che il fuoco dell'artiglieria, anche se fosse stato udibile in un'ampia area, avrebbe causato le scosse sismiche avvertite in gran parte della contea di San Diego e nelle aree adiacenti. L'incidente riportato sembrerebbe poi eccessivamente breve per essere stato associato ad un addestramento che coinvolge obici o sistemi di artiglieria missilistica, in cui vengono sparati più colpi in successione.

