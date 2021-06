Cina, la vignetta blasfema rilanciata dal Partito comunista: Usa aquile e noi lupi. Sfregio all'Occidente per il G7

15 giugno 2021 a

a

a

Il vertice del G7 proprio non è andato giù alla Cina, soprattutto dopo che l'Australia ha ricevuto il via libera per una nuova inchiesta sull'origine del Covid. Ecco perché ha attaccato i leader protagonisti con un'inquietante vignetta sull'"ultima cena" dell'Occidente. Il disegno, infatti, è intitolato "l'ultimo G7" e rappresenta la parodia del dipinto di Leonardo da Vinci. I Paesi coinvolti - Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Canada, Giappone, Germania, Francia, India e Australia - vengono raffigurati con le sembianze dei loro animali nazionali intenti a tramare per "governare il mondo".

Video su questo argomento Regina Elisabetta, roba da matti: la torta lei la taglia con la sciabola

L'illustrazione, che ritrae gli animali seduti attorno a un tavolo con una torta a forma di mappa cinese e denaro ovunque, è stata pubblicata dall'artista 'Bantonglaoatang' sul sito Weibo e successivamente ripubblicata dai portavoce del Partito Comunista tra cui The Global Times. Gli utenti dei social media in Cina, come riporta il Daily Mail, hanno subito condiviso la vignetta su Weibo, deridendo i leader del G7.

Il "vaffa" di Mario Draghi alla Cina, retroscena: così il premier cancella Giuseppe Conte e M5s. Presto fuori dal governo?

Scendendo nel dettaglio della vignetta, si nota che gli Stati Uniti sono stati ritratti come un'aquila al centro del tavolo, mentre il Regno Unito è un leone, l'Australia un canguro, la Francia un gallo, l'India un elefante, il Canada un castoro, l'Italia un lupo riluttante, il Giappone un cane e la Germania un falco. Nella vignetta satirica, il canguro - che rappresenta l'Australia - si allunga sul tavolo per prendere i soldi che gli Stati Uniti hanno stampato. "Il canguro simboleggia l'Australia dalla doppia faccia che collabora attivamente con gli Stati Uniti nel contenere la Cina, ma è anche desiderosa di guadagnare denaro dalla Cina, il suo più grande partner commerciale", ha affermato il Global Times.

Video su questo argomento "Quello di cui abbiamo bisogno". G7, Boris Johnson e la rivoluzione sul clima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.