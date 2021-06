New York, il fattorino "immortale": colpito con un coltellaccio in bicicletta, continua a lavorare. Video sconcertante

15 giugno 2021 a

a

a

Un agguato inspiegabile e agghiacciante. Un fattorino di 53 anni di origini asiatiche è finito in ospedale in gravi condizioni a New York dopo essere stato accoltellato da un uomo in bicicletta, mentre stava effettuando la consegna. La vittima, rialzatisi, ha terminato il lavoro e poi si è reso conto di essere stato ferito solo una volta tornato al ristorante, da cui poi è partita la corsa d'urgenza in ospedale.



Una dinamica incredibile, da film, ma a testimoniare l'accaduto ci sono le immagini riprese dalle telecamere in funzione nelle vie intorno a Fulton Street,a Brooklyn, e già analizzate dal New York Police Department, che ha diffuso il video sui social nella speranza che qualcuno contribuisca a fare identificare l'aggressore. Nel filmato si vede il fattorino pedalare tranquillamente mentre alle sue spalle avanza con passo spedito un ciclista con felpa verde e passamontagna mimetico. Avvicinatosi al rider, l'uomo lo colpisce. Sembra un semplice "contatto tra ciclisti" sia pur anomalo. Il fattorino cade, mentre l'altro ciclista fugge come se nulla fosse. Non a caso il rider si rialza, riprende la bicicletta in mano e pedala fino a casa del cliente, per poi tornare alla base.

Video su questo argomento Macron preso a schiaffi, agghiacciante scoperta: non solo il "Mein Kampf", cosa nascondeva in casa l'assalitore



Ma sono proprio le immagini delle telecamere a inchiodare l'aggressore. Nel video "zoomato" dal NYPD, il ciclista in felpa una volta colpito il rider con un grosso coltello da cucina (prima di affondare la lama avrebbe pronunciato queste enigmatiche parole, "che è successo?"), si è dato alla fuga e ha gettato l'arma qualche centinaio di metri più avanti. Ora il fattorino è ricoverato al Jamaica Hospital nel Queens, mentre la Polizia è alla ricerca del colpevole: la pista privilegiata è quella dell'attacco a sfondo razziale.

"Pugni in faccia, rinchiuso in uno sgabuzzino". Il deputato M5s Aiello massacrato in strada, un terribile sospetto: cosa c'è dietro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.