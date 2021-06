Vladimir Putin e Joe Biden, lo scambio di battute "rubato" prima del faccia a faccia: subito tensione alle stelle

16 giugno 2021 a

Joe Biden e Vladimir Putin, con uno strappo alle regole anti-Covid, si sono incontrati scambiandosi una stretta di mano. Entrambi sono vaccinati. Ad accoglierli è stato il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin. Il primo summit, in un momento in cui i rapporti tra i due paesi sono ai minimi storici, potrebbe durare 4-5 ore, prima delle due conferenze stampa separate. Accompagnati dai rispettivi ministri degli Esteri, Antony Blinken e Serghei Lavrov, che si vedranno per un faccia a faccia, dopoci sarà una riunione allargata dove i leader con cinque consiglieri per parte.

"Penso che sia sempre meglio incontrarsi faccia a faccia": ha detto Biden incontrando Putin: "Spero che il nostro incontro sia produttivo e grazie per avere preso l'iniziativa di incontrarci", ha replicato il leader russo. Uno scambio di battute nella biblioteca al primo piano della villa svizzera dove è in corso il summit, di fronte alle telecamere. Tra i temi affrontati i diritti umani e il caso Navalny, sono gli argomenti più scottanti. Ma si parlerà anche di antiproliferazione nucleare e del controllo degli armamenti, argomenti dove tra i due paesi è più facile trovare una intesa.

Putin e Biden parleranno anche di cooperazione economica, clima, Artico e lotta al coronavirus. E ancora, Siria, Libia, Nagorno-Karabakh e l'accordo nucleare iraniano. "Probabile anche un accordo sul ritorno nelle capitali dei rispettivi ambasciatori, John Sullivan e Anatoly Antonov, lontani da diversi mesi. E poi lo scambio di alcuni detenuti 'eccellenti'. Si fanno i nomi del pilota russo Konstantin Yaroshenko (condannato per traffico di droga) e degli americani Trevor Reed e Paul Whelan", scrive Repubblica.

