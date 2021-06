Vladimir Putin gela la giornalista: "Morti e prigionieri, di cosa ha paura?". Domanda sbagliata e gelo in conferenza stampa

17 giugno 2021 a

a

a

Vladimir Putin è apparso visibilmente irritato per la domanda di una giornalista Abc, Rachel Scott, dopo l'incontro di due ore e mezza con il presidente americano Joe Biden. Al leader russo la reporter prima ha chiesto cosa è stato detto durante il vertice a proposito degli attacchi informatici e poi ha domandato: "Signor presidente, la lista dei suoi avversari politici morti, prigionieri o in carcere è lunga. Chiedono libere elezioni e la fine della corruzione, di cosa ha paura?". Chiaro riferimento a Alexei Navalny, il principale oppositore politico di Putin in Russia, che si trova in carcere da gennaio, dopo l'arresto nell’aeroporto di Mosca.

Video su questo argomento "Guerra fredda? L'ultima cosa che vuole": così Joe Biden su Vladimir Putin

Putin ha risposto infastidito in merito alle persone che farebbero parte di un'opposizione non autorizzata nel Paese: "L'ho già detto ai suoi colleghi, ora devo ripeterlo a lei. Gli Stati Uniti hanno pubblicamente dichiarato la Russia come nemica”. E poi è lui a fare una domanda: "Quali organizzazioni politiche saranno sostenute dagli Stati Uniti, soprattutto se le pagano?".

In ogni caso, è stato definito “costruttivo” il vertice tra Putin e Biden a Villa La Grange, a Ginevra. Sarebbero stati fatti importanti passi avanti tra i due presidenti: quello russo ha dichiarato di aver raggiunto un accordo per il ritorno degli ambasciatori e per la consultazione sulla cyber security. Per quanto riguarda invece i rapporti tesi con l’Ucraina, il leader del Cremlino ha spiegato di voler “facilitare nuovi accordi”.

"Io alla Casa Bianca?". Vladimir Putin, un (non) invito pesantissimo: cos'è successo con Joe Biden

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.