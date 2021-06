Joe Biden massacra la giornalista della Cnn: "Che diavolo ha fatto tutto il tempo? Chi lo ha detto?", mai visto così

17 giugno 2021 a

"Che diavolo": Joe Biden ha perso le staffe con una giornalista della Cnn, Kaitlan Collins, dopo il lungo vertice col presidente russo Vladimir Putin a Ginevra. A farlo arrabbiare è stata questa domanda: "Cosa la rende così fiducioso sul fatto che il presidente Putin cambierà il suo comportamento?". Un interrogativo riferito al coinvolgimento della Russia negli attacchi informatici e al trattamento dei prigionieri politici. "Non sono fiducioso", ha risposto il presidente, visibilmente irritato.

Biden poi ha attaccato direttamente la giornalista, accusandola di non aver prestato abbastanza attenzione alle sue parole durante la conferenza stampa: "Che diavolo! Cosa ha fatto tutto il tempo? Quando ho detto di essere fiducioso? Quello che ho detto è che cio che cambierà il loro comportamento sarà la reazione del resto del mondo alle loro azioni sminuendo la loro posizione nel mondo". E ancora: "Non sono fiducioso su nulla, guardo solo i fatti".

La giornalista però non si è arresa e ha continuato: "Ma dato che il suo comportamento in passato non è cambiato, e in quella conferenza stampa - dopo essersi seduto con lei per diverse ore - ha negato qualsiasi coinvolgimento in attacchi informatici, ha minimizzato le violazioni dei diritti umani, si è persino rifiutato di dire il nome di Alexei Navalny, come si fa a parlare di un incontro costruttivo come l'ha inquadrato il presidente Putin?". "Se non lo capisci, stai sbagliando lavoro", ha risposto Biden, allontanandosi dai giornalisti. In un secondo momento, però, a conferenza finita, Biden ha voluto scusarsi con la giornalista per la reazione avuta.

