Lotteria, il mistero nel paesino dei poveri: caccia a chi ha vinto 731 milioni. La lettera e un nome sconcertante

A Lonaconing, cittadina poverissima del Maryland, negli Stati Uniti, a gennaio, un cittadino ha comprato in un negozio di alimentari il biglietto vincente del Powerball, il nostro Superenalotto, e si è intascato 731 milioni di dollari, la quinta somma più alta mai vinta in America. Ed è subito partita la caccia al vincitore misterioso nella cittadina di 1.200 anime. In una lettera anonima, riporta il Corriere della Sera, si sosteneva che il "benedetto dalla fortuna" sia un signore di 76 anni con 7 nipoti. Il quale, immediatamente tempestato di richieste di denaro, ha prontamente negato.

E così, a Lonaconing, dove il tasso di povertà è del 24 per cento, sono arrivati decine di bisognosi da Georgia, Ohio, Arkansas per ottenere un pezzetto del premio. "Dicono che se non chiedi, non ottieni", ha raccontato l'uomo a cui tutti si rivolgono, Richard Ravenscroft, titolare dell'alimentari Coney Market dove è stato acquistato il biglietto. "Chiedono a me - ha spiegato - perché sono l'unico di cui conoscono il nome".

Insomma, tutti vogliono sapere chi ha comprato il biglietto da 731 milioni di dollari. Secondo alcuni il colpo sarebbe toccato a un gruppo che si fa chiamare "Power Pack" e che ha reclamato il premio solo a maggio, quasi quattro mesi dopo aver comprato il biglietto al Coney Market. Ma gli occhi del vicinato restano puntati sull'anziono che nega tutto, Wilbur Miller, e sulla sua compagna, Nancy Winebrenner. "Negli ultimi tempi hanno ricevuto un sacco di visite, hanno viaggiato, hanno speso soldi al casinò", si racconta. "Sono brave persone, rispettate". Solo che adesso la loro vita è diventata un incubo: sono assediati di richieste di bisognosi e di domande di curiosi. Tanto che hanno dovuto chiedere aiuto alla polizia locale e assumere un avvocato.

