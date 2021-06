Joe Biden, lutto alla Casa Bianca. L'annuncio straziante del presidente: "Ci mancherà"

19 giugno 2021 a

"Il nostro amato pastore tedesco Champ è morto serenamente a casa": con questa nota, pubblicata dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, insieme alla first lady Jill, ha annunciato la scomparsa del suo amato animale domestico. "E' stato il nostro compagno fedele e amato negli ultimi 13 anni ed è stato adorato da tutta la famiglia Biden", si legge ancora nel messaggio presidenziale.

"Nei nostri momenti più gioiosi e nei nostri giorni più dolorosi, era lì con noi, sensibile a ogni nostro sentimento ed emozione inespressi. Amiamo il nostro dolce, bravo ragazzo e ci mancherà sempre", hanno scritto Joe e Jill, uniti in questo grande dolore. Resta alla Casa Bianca, invece, l'altro cane del presidente, Major, il primo trovatello della storia a diventare first dog. Un cane che in questi mesi si è "contraddistinto" per aver morso alcuni membri dello staff presidenziale.

"Major fu adottato perché mi era stato detto che avere un cane più giovane sarebbe stato il modo migliore per tenere in vita il vecchio Champ", aveva confessato poco tempo fa Biden. Major era stato anche allontanato per seguire un corso che lo addestrasse ad adattarsi al nuovo ambiente. Poi era tornato alla Casa Bianca, dove nelle scorse settimane Jill ha preannunciato anche l'arrivo di un gatto.

