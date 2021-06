Emmanuel Macron, la fine politica con un anno di anticipo. Elezioni regionali in Francia, sondaggi devastanti

20 giugno 2021 a

a

a

La fine politica di Emmanuel Macron potrebbe cominciare oggi, con un anno di anticipo rispetto alle elezioni presidenziali del 2022 che secondo molti analisti francesi dovrebbero segnare il cambio all'Eliseo. Nelle prossime ore però si voterà per le regionali, e Marine Le Pen vede pronostici favorevoli.

"Alzati corn***o, manco il sangue". Macron preso a schiaffi in faccia, la clamorosa "frase rubata" in piazza | Video





Ben 47,7 milioni di francesi sono chiamati alle urne, dunque un test molto politico e non solo amministrativo. Il Rassemblement national (RN) della Le Pen stando ai sondaggi è in vantaggio in sei regioni su tredici. Potrebbe aggiudicarsi già al primo turno Borgogna, Aquitania, Bretagna e soprattutto la Provenza-Costa Azzurra, dove tutti gli occhi sono per il candidato della destra Thierry Mariani, ex ministro di Sarkozy, accreditato del 41% e dato per vincitore anche al ballottaggio.

Video su questo argomento Macron preso a schiaffi, agghiacciante scoperta: non solo il "Mein Kampf", cosa nascondeva in casa l'assalitore





In vista del secondo turno, il 27 giugno, Macron potrebbe essere costretto a ricorrere ad alleanze piuttosto indigeste. D'altronde la posta in gioco è altissima, e lo stesso presidente se n'è reso conto schierando in campo diversi ministri e impegnandosi in un vero e proprio tour de France elettorale in prima persona, con tanto di schiaffo in faccia da un fanatico di estrema destra. Un segnale d'allarme, soprattutto considerando com'è stato accolto il gesto: più ironie che preoccupazione o indignazione. "Non tirerò conclusioni a livello nazionale da queste elezioni locali", ha assicurato Macron. Dipende però da cosa faranno e penseranno gli altri.

"Cosa volevo lanciargli". Schiaffo a Macron, parla l'aggressore: perché gli è andata davvero bene

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.