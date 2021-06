Lady Diana, testimonianza-choc: "Dopo lo schianto, in auto si muoveva e parlava". Le sei parole prima di morire

22 giugno 2021 a

Tra pochi giorni, il primo luglio, Diana Spencer avrebbe compiuto 60 anni. La principessa amata dal popolo perse la vita in un incidente stradale a Parigi nell'agosto del 1997. Gli ultimi istanti di vita della mamma di William e Harry, però, non sono ancora molto chiari. Importanti fin da subito sono state le testimonianze oculari che hanno permesso una ricostruzione degli eventi. Tra queste spiccano i racconti, raccolti dal Daily Mail, del capo dei vigili del fuoco Xavier Gourmelon e del medico Frederic Mailliez, che furono tra i primi a soccorrere la principessa.

Oggi sappiamo che subito dopo l’incidente arrivò un medico fuori servizio a bordo di una Peugeot, Frederic Mailliez, che ricorda: "Ho notato del fumo nel tunnel e ho guidato sempre più lentamente, poi ho visto la Mercedes. All’interno c’erano due persone apparentemente già morte, mentre altre due erano gravemente ferite ma ancora vive”. Il dottore andò a prendere l’attrezzatura medica che aveva in macchina e prestò i primi soccorsi, senza sapere chi avesse davanti: “Sono tornato all’interno della Mercedes e ho cercato di dare assistenza alla giovane. Era seduta sul pavimento nella parte posteriore…era una donna bellissima e non aveva ferite al viso”.

In un secondo momento sul posto arrivò anche il vigile del fuoco Xavier Gourmelon, che però non riconobbe subito Lady Diana. Al Daily Mail ha spiegato di aver visto prima la sua guardia del corpo Trevor Rees-Jones: "Era molto agitato, provava a girarsi, borbottando in inglese. Non riuscivo a capirlo, ma gli mandai subito un team medico". Poi quando vide la donna, notò che si "muoveva e parlava". “Sono rimasto con la passeggera. Ha parlato in inglese e ha detto ‘Oh mio Dio, cosa è successo?’. Le ho tenuto la mano", ha raccontato Xavier.

