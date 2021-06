Filippine, il padre web designer da internare: come ha chiamato il figlio e i nomi delle sorelle, fermatelo

23 giugno 2021 a

Una famiglia alquanto stravagante quella delle Filippine che vanta tra i suoi membri "Spaghetti", "Design", "Parmesan Cheese" e ora anche "Hypertext Markup Language". Sì, proprio così: sono questi i nomi dei membri della famiglia che ad oggi hanno chiamato l'ultimo arrivato HTML come il linguaggio digitale. Ad avere la strampalata idea il padre, web designer e appassionato di rete, che ha pensato di continuare la tradizione dei nomi originali. Lui stesso infatti si chiama Macaroni ‘85 mentre le due sorelle Spaghetti ‘88 e Sincerely Yours ‘98. Per non parlare poi dei cuginetti che si chiamano Cheese Pimiento, Parmesan Cheese, Design e Research.

Ma i nomi bizzarri non sono una novità. Niente di meno di Elon Musk, il 4 maggio scorso ha chiamato il figlio avuto dalla compagna Claire "Grimes" Boucher "X Æ A-12". Cosa significa? Alla domanda che si sono posti in tanti era arrivata la risposta della coppia che ha fatto sapere che "X" rappresenta la "variabile incognita", "Æ" invece è la pronuncia elfica della parola AI, Artificial Intelligence, mentre A-12 è il precursore di SR-17, il velivolo preferito dai due.

Si tratta, come spiega la cantante canadese, di un aereo "senza armi né difese", progettato solo per la velocità e per questo "l'ideale in una battaglia" ma al tempo stesso "non violento". Eppure a Musk e consorte è andata peggio della famiglia filippina. I due sono stati costretti a cambiare il nome ufficiale del loro bambino per conformarsi alla legge della California. Infatti nello Stato sono proibiti i numeri indo-arabi nei nomi.

