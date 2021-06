Principe Harry "in arrivo a Londra"? Umiliato dal principe Carlo: la scelta del padre, mai così estremo

22 giugno 2021 a

Manca pochissimo al rientro del principe Harry a Londra, dove il primo luglio sarà impegnato nell’inaugurazione di una statua in onore di lady Diana, che sarà svelata proprio in occasione del giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla stampa britannica, nel giro di 24 ore il duca di Sussex dovrebbe volare dagli Stati Uniti all’Inghilterra, in modo tale da rispettare la quarantena obbligatoria di cinque giorni che è stata stabilita dal governo di Boris Johnson per gli ingressi dall’estero.

Ovviamente Harry si recherà al Frogmore Cottage, la residenza che gli è stata regalata dalla regina Elisabetta in occasione del matrimonio con Meghan Markle. Quest’ultima invece non ci sarà: rimarrà a Los Angeles insieme ai due figli per evitare di alimentare ulteriori polemiche, dato che la tensione tra i duchi di Sussex e la famiglia reale è già altissima. C’è grande attesa sia per il confronto tra Harry e il fratello William che il pranzo tra Harry e la regina Elisabetta, pronta al primo faccia a faccia con il nipote dopo la Megxit.

A vivere nel cottage attualmente è Eugenie di York insieme al marito Jack Brooksbank e al figlio: da queste parti Harry è sempre ben accetto. A far rumore però è l’indiscrezione trapelata da più parti: il duca di Sussex non incontrerà il padre Carlo, che è dato in partenza per la Scozia. Un segnale inequivocabile su quanto sia difficile risanare il rapporto tra i due: toccherà alla regina provare a chiarire alcuni degli aspetti più spigolosi e controversi con il nipote.

