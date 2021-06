Meghan Markle, "suo figlio non lo sarà mai": dal principe Carlo lo sfregio definitivo, Harry furioso

21 giugno 2021 a

Il principe Carlo è l’erede al trono più longevo di sempre, di conseguenza è già da parecchio tempo che riflette su come gestire la monarchia, e soprattutto snellirla, se e quando salirà sul trono, occupato ancora da sua madre, la regina Elisabetta II. “Tagliare i rami secchi” è l’idea cardine del principe Carlo, che vorrebbe ridurre il numero dei reali senior per avere una monarchia meno costosa: “Essere nati come Windsor è un privilegio, ma occupare un certo numero nella successione al trono non significa diritto all’abitazione e ad altri vantaggi”, sarebbero le parole che ripeterebbe spesso.

A rivelarlo è il The Mail on Sunday, secondo cui questo vuol dire che uno come Archie non sarà mai un principe. L’erede al trono avrebbe chiarito che il primogenito di suo figlio Harry e di Meghan Markle non avrà mai un posto tra i reali in prima linea, soprattutto dopo la Megxit, il trasferimento negli Stati Uniti e lo scandalo mediatico sollevato con l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Quindi Carlo vorrebbe cambiare una consuetudine secolare, facendo uno sgarbo anche ai duchi di Sussex.

I quali, infatti, sarebbero infuriati: la paventata esclusione del piccolo Archie sarebbe uno dei motivi per cui Harry e Meghan hanno rivolto accuse pesantissime contro Carlo negli ultimi mesi. Che la tensione sia molto alta lo si percepisce anche dalla particolare richiesta che il duca di Sussex ha fatto per il viaggio a Londra del primo luglio, quando verrà inaugurata la statua in onore della madre lady Diana: avrebbe chiesto un giornalista di sua fiducia non fidandosi di quelli britannici.

