Meghan Markle, "stupido?". L'ultimo delirio, perché rifiuta il titolo nobiliare per il figlio: una scelta sconcertante

24 giugno 2021 a

a

a

Il principe Harry e Meghan Markle sono sempre sotto la lente di ingrandimento dei media internazionali. Stavolta l’ultima rivelazione arriva dal Telegraph, secondo cui i duchi di Sussex avrebbero deciso di rifiutare il titolo di Conte di Dumbarton per il figlio Archie perché conteneva la parola “dumb”, che dall’inglese si traduce con “stupido”. E quindi hanno pensato che il loro bambino potesse essere in futuro vittima di bullismo, o comunque potesse vedersi affibbiato qualche soprannome poco simpatico.

"Bullizzati fino alle lacrime". Dieci teste contro Meghan Markle: l'accusa, peggio degli schiavi

Se l’indiscrezione corrisponde al vero, potremmo essere di fronte a due persone con qualche problema: chi si permetterebbe mai di prendere in giro loro figlio? Tra l’altro perché Conte di Dumbarton… Ma ormai si è capito che i duchi di Sussex vivono in un mondo a parte e vedono complotti ovunque, anche all’interno della loro stessa famiglia. Tra l’altro la cosa curiosa è che Meghan pare abbia il timore che suo figlio venga bullizzato, ma intanto è proprio sulla sua testa che pendono delle accuse gravissime in questo senso.

Principe Harry "in arrivo a Londra"? Umiliato dal principe Carlo: la scelta del padre, mai così estremo

Stando a quanto rivelato dal Daily Mirror, una decina di ex collaboratori di Buckingham Palace avrebbero accusato la duchessa di Sussex di bullismo, nonché di essere stati costretti a lavorare in un “ambiente tossico” e di aver ricevuto “continue minacce”. I reali hanno preso molto sul serio queste accuse e vogliono vederci chiaro, mentre Meghan starebbe già contestando tutte le accuse che le vengono rivolte.

"Suo figlio non lo sarà mai". Meghan Markle, dal suocero lo sfregio definitivo: Harry furioso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.