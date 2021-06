Gli alieni ci osservano, i 29 pianeti "abitati" da cui si può spiare la Terra: la prova in uno studio americano

24 giugno 2021 a

Gli alieni ci osservano? Secondo un gruppo di astronomi americani sì. A tal proposito i ricercatori hanno preparato e pubblicato su Nature un elenco di pianeti posizionati in modo tale da consentire a eventuali abitanti di curiosare sulla Terra. E non sarebbero pochi: sono 1.715 i sistemi stellari che si trovano nel nostro raggio cosmico e da cui negli ultimi 5mila anni alcuni osservatori interessati avrebbero potuto vedere il nostro pianeta transitare davanti al Sole. Tra questi, 46 sono abbastanza vicini da permettere a eventuali extraterrestri di intercettare segnali dell’esistenza umana.

Secondo gli astronomi, come riporta il Guardian, sarebbero 29 i pianeti potenzialmente abitabili e ben posizionati per intercettarci. Ma ciò non significa che altre civiltà, forse più avanzate, abbiano voglia di stabilire un contatto con noi. Diversi strumenti in futuro potranno aiutarci a capire se realmente esistano degli "abitanti" diversi dagli esseri umani. Ad esempio l'osservatorio della Nasa, il James Webb Space Telescope, che verrà lanciato quest'anno, cercherà segni di vita sugli “esopianeti” analizzando la composizione delle loro atmosfere.

I ricercatori poi hanno fatto l'esempio di una stella, meglio nota come Ross 128, una nana rossa della costellazione della Vergine, che si trova a circa 11 anni luce di distanza e che sarebbe abbastanza vicina da ricevere le trasmissioni della Terra. Inoltre, avrebbe una superficie grande quasi il doppio del nostro pianeta. Un altro esempio è quello della stella Trappist-1, che si troverebbe a 45 anni luce di distanza e che pure sarebbe in grado di percepire le nostre trasmissioni. Queste supposizioni arrivano proprio mentre il governo degli Stati Uniti si prepara a pubblicare un rapporto molto atteso sugli Ufo.

