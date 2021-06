Boris Johnson trema, la foto del ministro con l'amante: un caso enorme a Downing Street

25 giugno 2021 a

Una foto basta a terremotare Downing Street. Lo scatto non ritrae un uomo qualunque ma Matt Hancock, niente di meno del ministro della Sanità britannica che ha gestito l'emergenza coronavirus. L'uomo è stato paparazzato mentre bacia appassionatamente la sua amante, nonché più stretta consulente. Peccato però che entrambi siano sposati. A svelare lo scandalo è stato il Sun che ha diffuso le immagini del ministro 42enne e della lobbista milionaria 43enne Gina Coladangelo. Immagini che lasciano ben poco spazio all'immaginazione e che ora potrebbero far saltare la poltrona ad Hancock e destabilizzare l'intero governo di Boris Johnson.

A incastrare il ministro e l'amante sono state le telecamere a circuito chiuso in cui si vedono nitidamente entrambi nell'ufficio del ministro. Prima Hancok controlla il corridoio fuori, poi chiude la porta e infine arriva Gina e i due si lanciano in un abbraccio appassionato. Eppure le foto non hanno creato grande scalpore al ministero dove la relazione era risaputa, tanto che alcuni la commentavano anche a suon di messaggi Whatsapp.

Gina Coladangelo è madre di tre figli ed è la direttrice delle comunicazioni di Oliver Bonas, il marchio di moda fondato da suo marito, Oliver Tress, oltre che una direttrice dell’agenzia di lobbying Luther Pendragon. Solo di recente Hancock, che la conosce dai tempi dell’università a Oxford, l’ha nominata consulente del ministero della Sanità. Il ministro era già nel mirino di molti inglesi per la gestione della pandemia, ma il premier l'ha sempre difeso. Almeno pubblicamente, perché stando all’ex super-consigliere Dominic Cummings Boris Johnson in privato definiva il ministro "fo***nte negato". Ancora ignoto chi abbia voluto trarre in trappola Hancock, anche se c'è chi avanza la possibilità che sia stato proprio Cummings a prendersi la sua vendetta. Per altri invece la diffusione delle immagini altro non sarebbe se non un tentativo di far cadere il governo.

