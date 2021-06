Coronavirus, Sydney torna in lockdown per due settimane: colpa della variante Delta

26 giugno 2021 a

Tutta Sydney e i suoi sobborghi rimarranno chiusi per due settimane a causa dell'aumento della variante Delta di Covid-19, che è altamente contagiosa. Lo ha annunciato il governo dello stato del New South Wales. Il lockdown, già in vigore dalla mezzanotte di venerdì in quattro quartieri della città, si applicherà dalle 18 di oggi sabato 26 giugno a tutta la metropoli, la più grande d'Australia, come ha spiegato la Primo Ministro dello Stato, Gladys Berejiklian.

Nel Paese, che finora ha contenuto piuttosto bene la diffusione del Covid-19, questa settimana sono risultate positive oltre 80 persone, tutte legate a un autista che stava guidando gli equipaggi delle compagnie aeree dall'aeroporto di Sydney alla quarantena in hotel. "La variante Delta si sta rivelando un nemico particolarmente formidabile", ha detto ai giornalisti il ministro della Sanità dello Stato Brad Hazzard. "Qualunque siano le misure difensive adottate, il virus sembra sapere come contrattaccare", ha aggiunto.

Intanto in Spagna, sempre da oggi, non c'è più l'obbligo delle mascherine all'aperto. L'ordinanza del Ministero della Salute è entrata in vigore a mezzanotte. Rimane l'uso obbligatorio della mascherina all'aperto con assembramenti e non si può mantenere una distanza minima di 1,5 metri tra le persone, eccetto i casi di gruppi che vivono insieme. Obbligatoria la mascherina sui trasporti pubblici, stazioni e le funivie, così come nei veicoli con un massimo di nove posti, compreso il conducente, sempre che non appartengano alla stessa famiglia. Nel caso dei passeggeri di navi e imbarcazioni, non sarà necessario usare i dispositivi quando si è in cabina, o negli spazi esterni della nave quando si può mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 metri.

