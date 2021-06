Volo Oslo-Alta, stormo di uccelli contro l'aereo: atterraggio abortito all'ultimo secondo, gli attimi di terrore

26 giugno 2021 a

Attimi di terrore a bordo di un Airbus A320 della Sas, in volo da Oslo ad Alta, in Norvegia. Come si vede infatti da queste impressionanti immagini, l'aereo si è imbattuto in fase di atterraggio in uno stormo di uccelli, colpendolo in pieno.

Le immagini, amatoriali, mostrano come il velivolo ha dovuto affrontare un cosiddetto go-around sopra una pista, ossia un atterraggio abortito. Si tratta in verità di una manovra ordinaria, effettuata in tutta sicurezza. Ma le immagini restano comunque spettacolari e impressionanti.

Durante la riattaccata, inoltre, alcuni degli uccelli sono finiti nel motore destro. Poco dopo, l'aereo è comunque atterrato in tutta sicurezza. Secondo quanto affermato dalla Federal Aviation Administration, Faa, l'agenzia federale statunitense che si occupa della sicurezza e dei controlli relativi all'aviazione, gli aerei colpiscono volatili più di 40 volete al giorno. Si tratta dei cosiddetti bird strike, i quali causano danni ai velivoli che ogni anno costano milioni e milioni di dollari.

