Principe Harry e William, "brevissimo faccia a faccia": tam-tam impazzito, una drammatica resa dei conti

Ufficiale: il faccia a faccia ci sarà. Tesissimo e attesissimo. I protagonisti dell'incontro saranno il principe Harry e il fratello, il principe William. I due infatti, dopo il funerale di Filippo, si ritroveranno il primo di luglio per l'inaugurazione della statua dedicata a loro madre, lady Diana.

Insomma, un'occasione per uno scambio di battute. Un'occasione per provare a chiarirsi dopo la profondissima rottura che sembra però insanabile. La fuga negli Stati Uniti, le accuse di Meghan Markle alla Corona, quelle di Harry al padre. Troppo, probabilmente, per recuperare il rapporto. Almeno ora. Ma nel Regno Unito, e non solo, ovviamente il tam-tam è impazzito: l'attesa è spasmodica, fari puntati su quel primo luglio, alla ricerca di dettagli, reazioni, smorfie.

Harry e William saranno infatti entrambi presenti nel giardino di Kensington Palace, la residenza ufficiale del marito di Kate Middleton. Si apprende che si tratterà di un "breve evento pubblico", così come spiega una nota diffusa proprio da Kensington Palace, che si terrà nel giorno in cui la principessa Diana avrebbe compiuto 60 anni.

All'evento, oltre ai fratelli in guerra, prenderanno parte anche alcuni familiari stretti di Diana, gli Spencer, nonché gli autori del monumento: si tratta dello scultore Ian Rank-Broadley e del designer di architetture da giardino Pip Morrison.

Harry è a Londra senza Meghan Markle, rimasta in California, Stati Uniti, per accudire i due figli, Archie e la neonata Lilibet Diana, il cui nome omaggia proprio Lady D. Anche William non dovrebbe essere accompagnato dalla moglie: anche Kate Middleton, infatti, non dovrebbe essere presente all'inaugurazione del memoriale.

