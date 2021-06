Los Angeles, tenta di sfondare la cabina di pilotaggio e si lancia dall'aereo: "Sopravvissuto", un caso scioccante

27 giugno 2021 a

Nel giro di pochi giorni si sono verificati ben due incidenti a dir poco insoliti all’aeroporto di Los Angeles. Nel primo caso, un autista aveva sfondato una recinzione a catena in un impianto di trasporto merci FedEx e si è diretto verso l’aeroporto, sfrecciando sulle piste mentre la polizia lo inseguiva. Nel secondo, invece, un uomo ha scatenato il panico in volo.

Quello Express 5365, operato da SkyWest, che stava per lasciare il Gate quando un uomo ha tentato senza successo di entrare nella cabina di pilotaggio. Dopo il tentativo fallito, questo personaggio non si è arreso e ha ripiegato su un altro gesto folle: è saltato fuori dall’aereo che era già in movimento. Ma com’è stato possibile? La Federal Aviation Administration ha ricostruito il caso: il viaggiatore era regolarmente al suo posto, ma quando l’aereo ha iniziato a muoversi ha iniziato a colpire la cabina cercando di romperla.

Non essendoci riuscito, ha aperto la porta di servizio ed è saltato giù dallo scivolo di emergenza. È atterrato sulla pista ed è rimasto ferito: dopo essere stato arrestato, è strato trasportato in ospedale per le cure del caso, ma non sembra essere in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta addirittura l’Fbi, che sta indagando sull’accaduto.

