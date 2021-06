Regno Unito, "solo un'imperfezione dell'unghia? No, ecco di cosa si tratta": perché una donna ha rischiato di morire

28 giugno 2021 a

Pensava si trattasse di una semplice imperfezione all'unghia e invece era un tumore. Alana Savers, infermiera di 36 anni, per diverso tempo ha pensato che la riga su una delle sue unghie fosse solo un inestetismo. In realtà però si trattava di tutt'altro. La storia choc - riportata da Leggo - arriva dal Regno Unito. Per cercare di nascondere questa riga, Alana - per ben tre anni - ha messo solo smalto rosso. Poi ha capito tutto.

Alana ha scoperto di avere un tumore dopo essersi imbattuta in un articolo online della rivista Cosmopolitan, che illustrava proprio il suo sintomo. Così ha deciso di contattare immediatamente il suo medico di famiglia che l’ha fatta procedere con la biopsia. La diagnosi è stata forte: si trattava di melanoma, un tipo di cancro della pelle. Per salvarle la vita, i medici del Queen Alexandra Hospital di Portsmout hanno dovuto rimuovere l’unghia e anche 5 mm di tessuto canceroso.

L’unghia, quindi, le è stata immediatamente rimossa, prima che il tumore potesse diffondersi nel flusso sanguigno. La sua fortuna, se così si può dire, è stata che il tumore è cresciuto verso l’esterno e non all'interno delle mani, arrivando al sangue. Alana oggi non fa che ripetere quanto prezioso sia stato quell’articolo, letto per passatempo alle 23, prima di andare a letto. La donna ora è senza un’unghia e ha subito l’innesto della pelle del braccio per coprire la ferita.

