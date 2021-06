Kim Jong-Un emaciato in pubblico, "grave incidente e crisi": cosa c'è davvero dietro

30 giugno 2021 a

a

a

"Grave incidente". Così ha definito Kim Jong-Un quanto sarebbe accaduto in Corea del Nord. Il dittatore, apparso nelle ultime foto parecchio emaciato, ha riferito di un "grave incidente" legato al coronavirus. Da qui l'accusa - spiega Il Tempo - ad alcuni funzionari da lui definiti "incapaci" nella gestione della pandemia. Su quanto sia successo non è dato sapersi. L'agenzia di stampa centrale coreana ufficiale, la KCNA, non è scesa nei dettagli sottolineando però che è stata messa in pericolo la sicurezza della popolazione. Al centro, con ogni probabilità, la mancanza di vaccini. La Corea infatti avrebbe dovuto ricevere 1,7 milioni di vaccini AstraZeneca entro la fine di maggio.

La moglie di Kim riappare dopo un anno. "Segregata per paura del Covid". Ma si mostra così: mistero comunista | Guarda

Dosi mai arrivate dopo lo scontro con le Nazioni Unite. "Soprattutto nel caso della Corea del Nord - un paese isolato, gravemente sotto equipaggiato il cui capo non si preoccupa del benessere della popolazione - è solo una questione di tempo: presto la verità non si potrà più seppellire - afferma Soo Kim, analista delle politiche Rand Corp in passato collaboratore della Cia -. Kim Jong-un è preoccupato per il virus nella misura in cui potrebbe mettere in pericolo la propria salute e indebolire la sua legittimità, ma non per il numero di casi e di morti".

Condannati a morte per un paio di jeans (e attenzione ai capelli): l'ultima follia di Kim Jong-un, per cosa ti ammazza

Altrettanto misteriose le condizioni di salute del dittatore. Mesi fa Kim era apparso con il bastone, adesso emaciato e molto più magro. "Alla gente si è spezzato il cuore nel vedere il rispettato segretario generale sembrare più emaciato", ha detto un residente nordcoreano durante un'intervista con la televisione centrale. Se in un primo momento si pensava al coronavirus però ad oggi le ipotesi sono altre. Una a caso? La preoccupazione per come riversa il suo Paese.

"Malato". Servizi segreti sconvolti dalla foto di Kim Jong-un: in pubblico così, il dittatore comunista irriconoscibile | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.