Lady Diana, sconcerto a Kensington Palace quando Harry e William tolgono il velo alla statua: "Ma è lei?"

"Ma quella è Diana?". Lo sguardo di William e Harry non tradisce delusione, ma i commenti sui social sono impietosi. La statua in bronzo di Lady D realizzata dallo scultore Ian Rank-Broadley inaugurata l'1 luglio nei giardini sommersi di Kensington Palace in occasione dei 60 anni che la Principessa triste avrebbe compiuto proprio questo giorno non convince molti sudditi e, in generale, fan della Monarchia inglese.

Un evento importante, anche "politicamente". I due figli di Carlo e Diana si sono re-incontrati a Londra, dopo mesi di attriti, silenzi e veleni a distanza. Una Famiglia reale letteralmente implosa, anche a causa del rapporto burrascoso tra le rispettive consorti, le cognate Meghan Markle e Kate Middleton. A Kensington Palace le due duchesse non c'erano. C'erano invece il fratello e le sorelle di Diana, ovvero il conte Spencer, lady Sarah McCorquodale e lady Jane Fellowes. Quando Harry e William hanno sfilato il telo verde che copriva la statua e i fotografi hanno immortalato l'opera, nel giro di qualche minuto, una volta che gli scatti sono giunti in rete, è scattata la protesta di molti. Diana, il cui volto non pare del tutto somigliante, è ritratta abbracciata a due ragazzi, un maschietto e una femminuccia, a testimonianza dell'amore per i giovani che ne ha contraddistinto la vita e le attività di beneficenza.

I due figli, con un messaggio scritto in coppia, hanno voluto ricordare della madre "il suo amore, la sua forza e il suo carattere", qualità che hanno reso Lady D "una forza positiva in tutto il mondo". I duchi hanno celebrato la statua "come un simbolo della sua vita e della sua eredità" e hanno ringraziato Ian Rank-Broadley, Pip Morrison e i loro team per il lavoro compiuto con la statua.

