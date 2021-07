William e Harry, "pace per Lady Diana"? Tutte balle. "Solo 15 minuti prima": come li hanno avvistati, disastro reale

02 luglio 2021 a

Sorrisi e gentilezze, ma solo per fotografi e telecamere. William e Harry hanno svelato la statua di mamma Diana nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni. Solo per un giorno, quindi, hanno deciso di mettersi alle spalle i rancori delle ultime settimane. Tra i due il rapporto non è affatto sereno soprattutto dopo gli attacchi che il duca di Sussex, insieme alla moglie Meghan Markle, ha rivolto alla Corona, accusandola perfino di razzismo. Ecco perché in molti dubitano che una semplice statua, seppur dedicata alla mamma, abbia potuto rinsaldare il loro legame.

L'inaugurazione del monumento è avvenuta a Kensington Palace con una cerimonia molto sobria sia a causa delle restrizioni anti-Covid, sia per la freddezza nei rapporti tra William e Harry, ma anche per l’odio di quest’ultimo nei confronti della stampa, la cui presenza infatti è stata ridotta al minimo. Accanto ai due figli di Lady D c'erano solo il fratello e le due sorelle di Diana. Nessun altro membro della Royal Family. All'inaugurazione non ha partecipato la moglie di Harry, che secondo alcuni sarebbe la vera causa della rottura tra i due fratelli. Ufficialmente la sua assenza è dovuta alla recente nascita della secondogenita, ma in molti pensano non si sia presentata per evitare ulteriori imbarazzi. Per non creare differenze, allora, anche Kate Middleton è stata tenuta lontana dalla cerimonia.

Prima dello svelamento della statua, i due fratelli sono stati avvistati mentre parlavano in tono serio. Le loro comunicazioni, in effetti, sono ridotte al minimo da molti mesi. Tuttavia pare - come riporta il Corriere della Sera - che si siano scambiati dei messaggi dopo la vittoria dell’Inghilterra sulla Germania agli Europei. Ma altri dettagli fanno pensare che non ci sia stata una riconciliazione: Harry è arrivato solo 15 minuti prima dell'inizio della cerimonia ed è probabile che riparta subito per l'America.

