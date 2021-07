Principe William, il gesto choc alla cerimonia per mamma Diana: cosa ha lanciato contro il fratello Harry

02 luglio 2021 a

L'inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni ha messo William e Harry faccia a faccia dopo diverso tempo. Nonostante i sorrisi forzati davanti a fotografi e telecamere, però, in molti non hanno potuto fare a meno di notare una certa freddezza tra i due, soprattutto da parte del fratello maggiore. I loro rapporti, in effetti, si sono ridotti al minimo nell'ultimo periodo, soprattutto per via delle accuse lanciate dal duca di Sussex e da sua moglie Meghan contro la Famiglia Reale.

Un gesto in particolare ha attirato l'attenzione degli appassionati della Corona. Quando i due fratelli hanno tolto il velo alla statua della mamma sono rimasti per alcuni secondi con il telo in mano a contemplare il monumento. A un certo punto, però, mentre Harry continuava a mantenerlo, William ha lanciato verso il fratello il laccio che aveva in mano. Un gesto nel quale molti hanno visto un leggero disprezzo per il fratello minore.

In ogni caso, chi pensava che l'evento per mamma Diana avrebbe potuto far riappacificare i due fratelli si sbagliava. William e Harry, infatti, sono stati visti parlare in tono serio prima dell'inaugurazione della statua. E non è tutto. In molti hanno notato che il duca di Sussex è arrivato solo 15 minuti prima dell'inizio della cerimonia, lasciando così un piccolissimo margine per dialogare col duca di Cambridge. E non è escluso che adesso riparta subito per l'America.

