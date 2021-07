Ufo, nel girono di Roswell complottisti scatenati: "Provate ad andare sulla pagina degli alieni", scoperta sconcertante

02 luglio 2021 a

La pagina del sito World Ufo Day dedicata all’incidente di Roswell - accaduto il 2 luglio del 1947, da cui oggi la Giornata Mondiale - ha dato per un periodo di tempo, pagina non trovata. L'errore 404 che vediamo quando non riusciamo a collegarci ad un sito. Un contrattempo che non ha fatto altro che aumentare il mistero dietro al primo possibile avvistamento di ufo più famoso di sempre, il mitico incidente di Roswell. La pagina poi è tornata on line e i complottisti hanno potuto orientarsi su altri misteri. Secondo uno dei movimenti più ampi e solidi a livello mondiale, i flying object - o gli aerial phenomena, rinominati Uap - sono da ricondurre a forme di vita extraterrestri. Anche se l'ultimo rapporto divulgato dal governo americano sottolinea come non esistono evidenze in tal senso.

Ma oggi è comunque il giorno di Roswell e si festeggia, sulla base della cosiddetta equazione di Drake, la formula matematica formulata nel 1961 dall’astrofisico statunitense Frank Drake in base alla quale si può calcolare - secondo la definizione di Wikipedia - il numero di civiltà extraterrestri in grado di comunicare nella nostra galassia. "Non se esistono, ma quante sono. Una base appunto matematica che fa da sfondo alle certezze di alcuni - come abbiamo detto anche personaggi di primo piano - sul fatto che il 2 luglio di 74 anni fa un contatto diretto con gli alieni ci sia stato. E sia quindi stato insabbiato dal governo americano, seppellendo tutte le prove - resti della o delle astronavi e i cadaveri degli alieni recuperati - nella famigerata Area 51", ricorda il Corriere della Sera.

Intanto le ipotesi sull'esistenza o meno degli oggetti volanti non identificati si sprecano. Gli esperti militari Usa hanno osservato "entità che si muovono senza un’apparente fonte di propulsione e con accelerazione rapida". Una tecnologia che viene escluso provenga dagli Stati Uniti, ma che viene anche definita fuori dalla portata di Russia, Cina e altri Stati. "Non ci sono prove che le apparizioni siano veicoli sperimentati in segreto da potenze terrestri", scrivono gli esperti Usa, né però che provengano da civiltà aliene. Così il sito ufficiale invita a celebrare la Giornata con una serie di attività. Che potrete scoprire collegandovi con la pagina on line che è disponibile collegandosi a https://www.worldufoday.com/.

