Parigi, tentano di rapire una donna in pieno giorno: chi è lei

Tre uomini incappucciati hanno tentato di rapire una donna e il suo compagno in pieno giorno a Parigi. La vittima è una 34enne, figlia del presidente e cofondatore della società di criptovalute Paymium, una piattaforma francese di scambio creata nel 2011 e considerata pioniere europeo dello scambio di bitcoin. I fatti risalgono alle 8:20 di questa mattina sulla rue Pache, nell'11esimo arrondissement della capitale francese. Nel filmato di una telecamera di sicurezza, pubblicato sui siti dei media francesi, si vedono tre uomini armati e incappucciati che cercano di caricare a forza la coppia su un furgoncino bianco con su scritto Chronopost.



Mentre l'uomo cercava di proteggere la sua compagna, che era insieme a suo figlio di 2 anni, i rapitori lo hanno colpito più volte. A un certo punto la giovane è riuscita a disarmare uno degli aggressori e a lanciare la sua pistola lontano. Intanto le sue urla disperate hanno attirato l'attenzione di diversi passanti poi accorsi sul posto. Proprio uno di loro avrebbe preso la pistola e sparato un colpo in aria. Per questo alla fine i rapitori hanno deciso di lasciar perdere allontanandosi in tutta fretta. Mentre il loro minivan è stato ritrovato abbandonato poco dopo su una strada del quartiere.