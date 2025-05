Macron sfida Putin: "Bombe nucleari nelle basi alleate"

Parigi sfida Mosca. Il presidente francese Emmanuel Macron si è dichiarato disponibile a intraprendere colloqui sul possibile schieramento di armi nucleari francesi in Polonia e Germania. Durante un’intervista in diretta su TF1, ha osservato: "Gli Stati Uniti posizionano ordigni nucleari su velivoli in Belgio e Germania". A suo avviso, la dottrina nucleare ha sempre considerato gli interessi vitali europei, invitando l’Europa a "rimanere pronta militarmente".

Macron ha prospettato l’ipotesi di inviare aerei francesi equipaggiati con armi nucleari in altri Paesi europei, come Polonia e Germania, annunciando che nelle prossime settimane definirà ufficialmente il contesto di tali discussioni. Ha però posto tre condizioni: la Francia non sosterrà i costi della sicurezza altrui, non comprometterà le proprie necessità difensive e la decisione finale spetterà sempre al presidente, in qualità di capo delle forze armate.