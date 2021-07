Jeff Bezos, l'enorme razzo con forma fallica: questa roba in onda durante il tg, conduttori in lacrime per le risate

05 luglio 2021 a

Si chiama New Shepard ed è il nuovo razzo prodotto dalla Blue Origin di Jeff Bezos. Fin qui nulla di strano se non fosse per la sua forma alquanto particolare. E in effetti la novità dell'imprenditore sembra proprio avere una forma fallica. Se ne accorgono i conduttori di un tg australiano che non smettono di ridire una volta partito il servizio. Sullo sfondo del Today Show del canale 9, infatti, si vede il razzo somigliante a un pene. Di sottofondo la musica del Zarathustra di Strauss che accompagna il volo della creatura del ceo di Amazon.

I conduttori, Karl Stefanovic e Allison Langdon, però non smettono di ridire e contagiano anche l’inviata a Los Angeles, Alison Piotrowski, che pur spiegando che il 20 di luglio 2021 Bezos e suo fratello Mark finiranno in orbita come un Neil Armstrong o un Buzz Aldrin qualunque, non è riuscita a trattenersi dal ridere anche lei.

E pensare che un cliente ha pagato 28 milioni di dollari per salire a bordo assieme a Bezos e all’82enne Mary Wallace Funk, una donna che nel 1960 venne addestrata come astronauta. Su quando sarà il volo non è dato ancora sapersi, ma certamente non mancheranno momenti divertenti.

