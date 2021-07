Variante Delta, "Euro 2020 la causa dell'aumento esponenziale dei contagi": lo studio rilanciato dalla Bbc, ombre nere su Wembley

08 luglio 2021 a

La variante Delta rischia di essere la vera vincitrice di Euro 2020. È quanto emerge dai primi dati, secondo cui la competizione giunta all’atto conclusivo a Wembley è la causa principale del rapido aumento di casi di Covid rilevato nelle ultime due settimane in Inghilterra, in particolare tra gli uomini. Lo studio dell’Imperial College di Londra è stato ripreso dalla Bbc e conferma il 30 per cento di casi di positività in più tra gli uomini. L’unica buona notizia è che la gran crescita dei contagi per il momento non si è tradotto in una crescita dei ricoveri e dei decessi.

C’è però preoccupazione per i dati che potrebbero emergere nelle prossime settimane, dato che a partire dalle semifinali lo stadio di Wembley è stato aperto a 60mila persone: tante ce ne saranno anche domenica in occasione della finalissima tra i padroni di casa dell’Inghilterra e l’Italia di Roberto Mancini. Ieri i britannici hanno fatto registrare oltre 30mila nuovi casi e il ministro Kwarteng è stato costretto ad ammettere che non si può evitare il rischio di un focolaio. “Non possiamo dire che i rischi non esistono quando si hanno migliaia di persone in un luogo - ha dichiarato - sono fiducioso che non vi sarà un grande focolaio, ma non possiamo garantirlo”.

Anche in casa nostra c’è una certa preoccupazione per gli assembramenti previsti per la finale: “Le scene che abbiamo visto durante i festeggiamenti - ha dichiarato il virologo Fabrizio Pregliasco all’Adnkronos Salute - sono qualcosa di micidiale per la diffusione del virus. Non è bello perché significa proprio abbassare la guardia e rendere più facile la vita a questo virus. Questo è un rischio non calcolato”.

