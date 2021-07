Euro 2020, "italiani state attenti". Il racconto-choc dei danesi: cosa rischiano gli azzurri in finale

10 luglio 2021 a

''Sono preoccupata per gli italiani: speriamo che non capiti lo stesso anche a loro''. Queste le parole di una donna danese, aggredita dai tifosi inglesi dopo la semifinale Inghilterra-Danimarca. In Inghilterra il tifo violento rischia di diventare uno spettro agli Europei 2020, nonostante il fenomeno degli hooligan venga ritenuto sotto controllo. Insulti, sputi e aggressioni: ecco quello che hanno subito i supporter danesi dopo la partita tra Inghilterra e Danimarca. Lo rvela il Giornale.

Sono diverse le testimonianze dei tifosi scandinavi, le cui esperienze di sicuro mettono in guardia i mille tifosi italiani presenti domani sera, domenica 11 luglio, allo stadio di Wembley per la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Una donna danese che vive a Londra da 15 anni ha denunciato di essere stata aggredita. Jeanette Jorgensen ed era andata a Wembley per vedere Inghilterra-Danimarca insieme ai suoi tre cugini. ''Mentre tornavamo indietro a piedi a fine partita, gli inglesi hanno iniziato a insultarci. Ci dicevano di tornare a casa nostra e hanno cercato di strapparmi di mano la bandiera della Danimarca. Siccome ho resistito al tentativo, hanno iniziato a tirarmi anche i capelli. Non mi sembrava vero che stesse accadendo: è stato terrificante'', il racconto della tifosa danese,

Sigrun Matthiesen Campbell ha detto al sito danese Dr: ''I miei figli, di 14 e 11 anni, non hanno osato mostrare le loro magliette e cappellini della Danimarca perché erano terrorizzati dagli inglesi. All’ingresso allo stadio ci hanno sputato addosso e ci hanno insultati''. Anche altri tifosi danesi hanno parlato della loro brutta esperienza su diversi gruppi Facebook di italiani emigrati a Londra, per metterli in guardia su quanto rischieranno domenica a Wembley: ''Volevamo solo trascorrere una bella serata godendoci la partita. Non tutti erano minacciosi, ma ora sono preoccupata per i tifosi italiani: spero davvero che non capiti lo stesso anche a loro''. Intanto il numero di tifosi azzurri che si recheranno a Londra per tifare Italia sarà limitato. A soli mille italiani sarà concesso di partire da Roma e Milano con voli speciali per la partita.

