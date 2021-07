Euro 2020, dramma in tribuna per Kate Middleton e William: prima così e poi... com'è ridotto il piccolo George

12 luglio 2021 a

C'è tutto in quella faccia del principino George, la delusione, la tristezza, forse anche una nuova consapevolezza che non basta essere principi per avere tutto quello che si vuole. La coppa degli Europei 2020 è andata meritatamente all'Italia. Per l'Inghilterra si è trattato di un epilogo che "spezza il cuore", come ha scritto il principe William, presidente d'onore della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono britannico, desolato per la sconfitta in casa dell'Inghilterra a Wembley nella finale degli Europei con l'Italia: finale ha cui ha assistito con la consorte Kate Middleton e appunto con il primogenito George in tribuna, divenuto simbolo della sconfitta con il suo volto da bambino rattristato dopo il rigore decisivo.

"Il nostro cuore è spezzato. Complimenti agli Azzurri per la grande vittoria. Inghilterra sei andata avanti fino all’ultimo atto, sfortunatamente questo non era il tuo giorno. Uscite a testa alta e ne potete essere fieri. Sono sicuro che arriverà altro", ha cinguettato su Twitter il duca di Cambridge direttamente ai Bianchi di Gareth Southgate.

Prima della partita la Regina Elisabetta, che ormai da anni frequenta soltanto la Royal Ascot, uno degli eventi ippici più importanti del calendario internazionale, aveva mandato un messaggio alla nazionale inglese. "Cinquantacinque anni fa ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo a Bobby Moore, voglio inviare i miei auguri per domani con la speranza che la storia possa registrare non solo il vostro successo, ma anche lo spirito, l'impegno e l'orgoglio con cui vi siete comportati", ha detto Elisabetta.

Intanto, le facce prima di gioia e poi di amarezza del principino George stanno facendo impazzire il popolo web. Tra un cinguettio e l'altro, per esempio, Selvaggia Lucarelli ha postato la foto simbolo della delusione del royal baby e ha commentato: "Baby George non ride più di noi".

