Euro 2020, l'amaro sfogo della telecronista Katia Serra: "Da lunedì torno disoccupata"

Per il Covid non c'è Rimedio (lo storico telecronista della nazionale Azzurra). E' a casa e si collega con Paola Ferrari prima della finalissima. Al suo posto arrivano Stefano Bizzotto e Katia Serra: promossi a telecronisti della finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra. Bizzotto è il telecronista, mentre la Serra lo accompagna con il commento tecnico. Per la prima volta arriva una donna e per lei si tratta di una grande opportunità.

“C’è ancora chi non accetta che una donna possa parlare di calcio: anche per me questa è la partita della vita”, racconta la Serra al quotidiano La Repubblica. “Non enfatizzo – aggiunge – perché so che questa occasione arriva solo per disgrazie altrui e quindi porto rispetto ad Alberto Rimedio e gli altri colleghi di tutto lo staff Rai, che si erano fatti un coso così per arrivare a questo punto e ora devono stare a casa”. Poi continua raccontando l'emozione vissuta alla vigilia della gara. “Ho dormito tranquilla – spiega. Sono emozionata ed entusiasta, ma ho già commentato gare importanti con 7-8 milioni di telespettatori. Questa è la partita della vita anche per me, lo so: è gratificante, ma ci arrivo preparata con dieci anni di esperienza alle spalle”.

Sicuramente il fuoriprogramma per Alberto Rimedio, colpito improvvisamente dal Covid, ha dato alla Serra una grande opportunità. Ma ora, dopo la finalissima vinta dall'Italia, dice: “E da lunedì prossimo torno disoccupata. Sono grata per questa opportunità, è un bellissimo momento ma dopo Wembley sarò di nuovo a spasso”.

