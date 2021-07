Crisi isterica in aereo, donna fuori controllo legata al sedile e imbavagliata: il video-choc

12 luglio 2021 a

Caos, delirio e immagini raccapriccianti ad alta quota. Siamo a bordo di un aereo della compagnia statunitense American Airlines, il velivolo è quello partito dall'aeroporto di Dallas-Forth Worth e diretto a Charlotte, insomma un volo interno. E proprio durante il tragitto una donna viene colta da una sorta di crisi isterica.

Secondo quanto si è appreso, la signora ha dato di matto e ha aggredito l'equipaggio, per poi cercare di aprire anche il portellone dell'aereo. Fuori controllo. E pericolosa. Dunque, l'equipaggio e il personale di volo ha optato per gli estremi rimedi.

La donna infatti è stata imbavagliata e legata con del nastro adesivo alla sua poltrona. Insomma, è stata immobilizzata per tutto il resto del viaggio: non poteva né muoversi né urlare o continuare ad urlare. Immagini, come detto, davvero forti, impressionanti, un poco tribali. Tant'è, una volta che l'aereo è atterrato, la donna è stata presa in custodia dalle autorità dell'aeroporto.

