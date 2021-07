Aereo scompare dai radar, miracolo in Siberia: ecco dove è riuscito ad atterrare, tutti sopravvissuti

16 luglio 2021 a

Una storia pazzesca, prima il dramma e poi il clamoroso lieto fine. Una storia che arriva dalla Siberia, dove si erano perse le tracce di un aereo in volo da Kedrovy a Tomsk, a bordo 17 persone, tra le quali quattro bambini. Sparito dai radar. E, subito, si è temuto il peggio.

Dunque sono iniziate le ricerche della carcassa dell'aereo. Ed è qui che dopo qualche ora si è consumato il più inatteso e sorprendente dei finali: l'aereo è stato avvistato, integro, dopo un atterraggio di emergenza miracolosamente riuscito. A riferirlo l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, che cita il ministero delle Emergenze.

"Non ci sono vittime nell’atterraggio d’emergenza dell’An-28", ha riferito il servizio sanitario regionale a Interfax. E ancora: "Secondo i dati preliminari, tutti i passeggeri e l’equipaggio dell’aereo sono vivi, nessuno è morto". Questo quanto riferito da una fonte all'agenzia.

Successivamente, i soccorritori si preparavano ad atterrare vicino all'aereo, un volo operato dalla compagnia locale Siberia legkaya aviaza (che tradotto significa Aviazione leggera siberiana).

Già all'inizio di questo luglio, un An-26 era precipitato in Kamchatka, regione orientale della Russia, ma in questo caso l'esito della vicenda era stato drammaticamente diverso: morte tutte le 28 persone a bordo. Ad essere coinvolto un Antonov, al centro di molteplici incidenti negli ultimi anni: si tratta di aerei prodotti all'epoca dell'Unione sovietica e tutt'ora in uso nell'ex Urss per il trasporto civile e militare. Ma sono velivoli drammaticamente superati e insicuri.

