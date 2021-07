Lufthansa, follia in aereo: ecco come le hostess saranno costrette a salutare i passeggeri, siamo al delirio

14 luglio 2021 a

Tira aria di cambiamento sugli aerei di Lufthansa. La compagnia tedesca ha deciso di adottare una nuova policy sul saluto ai passeggeri a bordo sia in entrata che in uscita. In particolare, si è deciso che il personale - hostess, steward e piloti - non potrà più utilizzare il classico e universale "signori e signore, benvenuti a bordo". L'espressione infatti non sarebbe abbastanza inclusiva per tutti i generi.

A breve il saluto ai passeggeri sarà molto più scarno limitandosi al "Benvenuti a bordo". La novità è stata confermata dalla portavoce della compagnia tedesca, Anja Stenger: "La diversità per noi non è una frase vuota, da ora vogliamo esprimere la nostra attenzione al linguaggio". Non è stato ancora reso noto, però, il momento esatto in cui avverrà questo cambiamento. Stesso saluto asettico verrà fatto anche sulle consociate di Lufthansa: Swiss, Austrian Airlines, Brussels ed Eurowings.

Il nuovo linguaggio gender neutral, inoltre, prevede che il personale di bordo non si rivolga più ai passeggeri chiamandoli "signora" o "signore" non solo al momento del saluto, ma anche durante il volo quando viene richiesto il loro servizio, quando vengono serviti i pasti o quando è previsto un loro intervento. Steward e hostess - come riporta il Giornale - dovranno limitarsi a un semplice "gentili clienti". Il politicamente corretto, insomma, è arrivato anche ad alta quota. Adesso resta da vedere se pure le altre compagnie aeree seguiranno lo stesso esempio.

