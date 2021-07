Dramma sull'aereo di ritorno a Malta, "9 positivi al Covid": ecco che fine fanno i passeggeri col Green Pass

14 luglio 2021 a

Brutta avventura per i passeggeri di un volo che da Malta ha fatto rientro in Abruzzo, all'aeroporto di Pescara. Nove delle 70 persone a bordo sono risultate positive al Covid dopo l'atterraggio. Per precauzione, la task force regionale ha deciso di mettere in isolamento fiduciario tutti i passeggeri, compresi quelli muniti di Green pass, poiché in contatto diretto con i contagiati. Lo ha detto all'Ansa il referente regionale per le emergenze, Alberto Albani. Il governatore Marco Marsilio ha già imposto con un'ordinanza il test a tutti quelli che arrivano da Malta, Regno Unito e Spagna, i Paesi con più casi Covid nell'ultimo periodo.

Su 70 passeggeri, in realtà, solo 65 hanno accettato di fare il tampone. Gli altri cinque hanno rifiutato dicendo di avere il Green Pass. I nove positivi sono tutti giovani, con pochi o addirittura zero sintomi. Questa mattina sono stati eseguiti altri test sui passeggeri di ritorno da Londra. "La Regione Abruzzo e la task force per l'emergenza hanno adottato una misura che va nella direzione giusta. Questa operazione ha portato subito i primi risultati. Il virus sta tornando a livelli di diffusione importanti", ha fatto sapere Albani.

In riferimento al caso Malta, poi, il referente regionale per le emergenze ha aggiunto: "Per precauzione abbiamo deciso di disporre l'isolamento fiduciario di 14 giorni per tutti i passeggeri, a prescindere dal Green pass. Fortunatamente siamo riusciti a intercettare subito i positivi. Stiamo cercando di stroncare sul nascere eventuali focolai. Ora partiranno le attività di tracciamento dei contatti".

