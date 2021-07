Principe Carlo, "quella roba è mia": lo sfregio al padre morto. Altro scandalo a Palazzo: col fratello Edoardo finisce in disgrazia

17 luglio 2021 a

Secondo il Times il principe Carlo e il fratello, il principe Edoardo, sarebbero ai ferri corti a causa del titolo di duca di Edimburgo e di una promessa per ora non mantenuta. Il titolo appartenuto al principe Filippo, per tradizione, spetta all’erede al trono. Per Edoardo, però, si fece un’eccezione. Il 19 giugno 1999, giorno del loro matrimonio, lui e Sophie divennero i conti di Wessex. Ma la regina Elisabetta avrebbe garantito loro che, alla morte del principe Filippo, avrebbero ereditato il ducato di Edimburgo. "La regina, il duca di Edimburgo e il principe di Galles hanno concordato che al principe Edoardo sarà concesso il ducato di Edimburgo quando l’attuale titolo ora detenuto dal principe Filippo tornerà alla Corona”, si leggeva in una nota.

Il principe consorte è morto lo scorso aprile, ma il titolo è passato automaticamente al principe Carlo, il quale, dicono i tabloid, non avrebbe alcuna intenzione di cederlo al fratello. "Edoardo ha aspettato per più di vent’anni, forse invano. Pensare che il principe Edoardo è sempre stato molto vicino al principe Filippo, condividendone ideali e progetti, come quello del Duke of Edinburgh Award", fa sapere il Giornale.

Sophie di Wessex, in un’intervista al Telegraph, ha detto che il principe Filippo avrebbe personalmente promesso il titolo a Edoardo. "Siamo rimasti un po’ sorpresi. [Filippo] è venuto direttamente da noi e ha detto che gli sarebbe piaciuto molto che prendessimo in considerazione l’ipotesi di ricevere il titolo”. Ma Carlo non sarebbe affatto d’accordo con la volontà paterna. "Proprio la tradizione non consente a Carlo di cedere il titolo oggi. Potrà farlo solo quando indosserà la corona e i titoli meno importanti si fonderanno in quello di re, come già accennato. Solo allora avrà facoltà di ricrearli e donarli ad altri membri del casato. Che lo voglia o no, questo è un altro discorso", ribadisce il Giornale. Insomma alla corte inglese non c'è un momento di pace.

