Jin Xing, clamorosa rivelazione dal passato della conduttrice tv: prima di diventare donna era un soldato

Nato uomo, Jin Xing è ora a tutti gli effetti una donna. La 53enne altro non fu un ballerino nella compagnia artistica dell’Esercito di liberazione popolare cinese. Il suo talento fu talmente elevato da ottenere in breve tempo il grado di colonnello. In cuor suo però Jin aveva un altro desiderio: quello di essere donna.

"Da teenager ho pensato anche di essere semplicemente omosessuale. Mi chiedevo: che posso fare? Dirlo? Uccidermi? Ho avuto la fortuna di trovarmi a New York, in un bar gay del Greenwich Village qualcuno tra nuovi amici finalmente mi disse: “Tu non sei omosessuale, sei solo una ragazza”. Allora ho deciso di trovare e mettere allo scoperto le mie radici di donna". E così a 27 anni l'operazione drammatica, che durò ben sedici ore e le costò per mesi una gamba paralizzata.

Ora la ballerina ha una scuola di ballo tutta sua. Ad aiutarla anche la mentalità "militare" che ancora preserva: "Avevo un certo talento anche come sabotatore militare, avrei potuto fare la Bond girl". Oggi oltre a essere un talento della danza, Jin è anche una conduttrice di talk show. Soprannominata dai fan "Lingua avvelenata", perché quando un artista non la convince non si fa remore a criticarlo. Tra le tante celebrità passate nel suo salotto tv c'è Brad Pitt. Insomma, Jin è amata da tutti, compresa la comunità cinese viste le sue posizioni conservatrici. Una a caso? Quella sulla questione Lgbt: "Il rispetto lo si conquista da soli, non si può chiedere che te lo dia la società".

