Lotteria, vince 1 milione di euro ma non ritira i soldi. Questione di ore: vita rovinata?

26 luglio 2021 a

a

a

Un premio da 1,2 milioni di euro farebbe piacere a tutti. O forse no. Visto che il legittimo vincitore del fortunato biglietto della lotteria Euromillions non ha ancora reclamato la sua vincita. Si tratta di un gioco cui possono partecipare, dal 2004, tutti i cittadini di Spagna, Francia, Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Portogallo, Austria, Belgio e Lussemburgo. La giocata era stata emessa nel gennaio scorso, nel quartiere londinese di Lewisham. Ma per riscuotere la vincita da un milione c'è tempo solo fino a mercoledì prossimo, il 28 luglio 2021.

"Patto col Diavolo" in cambio della vittoria alla lotteria: storia terrificante, cos'ha fatto quest'uomo

Stando a quanto riporta il Mirror, il biglietto vincente sarebbe stato giocato lo scorso 28 gennaio. Da quel momento il vincitore ha avuto ben sei mesi di tempo per reclamare la vincita, ma nessuno si è ancora fatto vivo. Cosa succede allora se fino alla fine nessuno si presenta? Succede che quella cifra si va ad aggiungere al jackpot complessivo di Euromillions, che in questo momento ammonta a circa 48 milioni di euro.

L'ente che regola le lotterie britanniche e che gestisce anche i premi di Euromillions ha lanciato un appello al fortunato vincitore che, in quasi sei mesi, non si è mai palesato:"Il tempo sta scadendo, ma siamo comunque fiduciosi che il legittimo proprietario del biglietto vincente possa presentarsi proprio all'ultimo minuto".

Lotteria, vince 731 milioni nel "paesino dei poveri". Gira una lettera: nome sconcertante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.