Ucraina, pioggia di fuoco senza precedenti: Putin sgancia 500 tra missili e droni

Mosca non si ferma. La notte tra il 28 e il 29 giugno l’Ucraina ha subito l’attacco aereo più massiccio dall’inizio della guerra, con 477 droni e 60 missili lanciati dalla Russia, colpendo soprattutto le regioni occidentali di Leopoli, Ivano-Frankivsk e Khmelnytskyi. L’attacco, che ha danneggiato edifici residenziali e infrastrutture, si è concentrato su obiettivi militari come raffinerie, aeroporti e caserme, mirando a indebolire la capacità difensiva e industriale ucraina. Durante l’offensiva, un F-16 ucraino è precipitato, causando la morte del pilota Maksym Ustimenko, mentre cinque civili sono stati uccisi in altre regioni, tra cui Kherson e Kharkiv.

Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato il “terrore costante” russo, chiedendo maggiore pressione occidentale su Mosca e sistemi di difesa aerea come i Patriot, di cui scarseggiano le munizioni. L’attacco è avvenuto alla vigilia di un nuovo round negoziale proposto da Putin, senza ancora una data definita. Secondo analisti, Mosca punta a fiaccare l’Ucraina con attacchi aerei sofisticati, mentre sul fronte terrestre i russi avanzano verso Sumy e Zaporizhzhia, nonostante le dichiarazioni di stabilizzazione del fronte da parte ucraina.