David Serkin, sopravvive al cancro? Vince 4 volte alla lotteria

Quattro vittorie alla lotteria per un totale di circa 3 milioni di dollari: una storia da film quella di David Serkin, pensionato dell'Alberta, Canada, e sopravvissuto a un cancro. "So che le possibilità sono astronomiche - ha dichiarato in un comunicato stampa della Western Canada Lottery -. Non credo che accadrà di nuovo, ma mi piace ancora comprare i biglietti". Le ultime tre vincite sono avvenute negli ultimi mesi, mentre la quarta oltre dieci anni fa. Negli ultimi mesi si è portato a casa 2,5 milioni di dollari mentre oltre dieci anni fa ne aveva incassati 250mila.

Quando ha detto ai suoi amici di aver vinto alla lotteria per la quarta volta, loro hanno reagito dicendo: "Non di nuovo?!", come riportato dal New York Post. "Sono sopravvissuto al cancro e sono in pensione, quindi sono grato per tutto questo", ha rivelato Serkin. Che poi ha aggiunto: "Ho portato mia moglie alle Hawaii con l'ultima vittoria e ci siamo divertiti molto. Ora andiamo a Terranova". Per lui, comunque, la lotteria è quasi una passione: "Controlli il tuo biglietto e se vinci sei contento. Se non vinci, puoi sempre riprovare".