Paris Hilton incinta a 40 anni, "trattamenti segreti": fuga di notizie, cos'ha fatto negli ultimi sei mesi

Paris Hilton è incinta. A 40 anni l’ereditiera nota in tutto il mondo aspetta il suo primo figlio insieme al fidanzato Carter Reum, che ha tutta l’intenzione di sposare nel futuro prossimo. L’indiscrezione è stata lanciata in esclusiva da Page Six e poi ripresa dai tabloid internazionali, che già nei mesi scorsi avevano parlato della voglia di Paris Hilton di diventare madre per la prima volta.

D’altronde i tempi erano più che mai maturi, dato che la famosa ereditiera aveva ufficializzato il fidanzamento con Carter Reum lo scorso febbraio: i due stanno insieme da circa 18 mesi e adesso lei sarebbe rimasta incinta. Secondo il magazine Page Six che ha dato la notizia, la showgirl sarebbe in dolce attesa grazie al percorso di fecondazione assistita che avrebbe intrapreso diversi mesi fa.

Era stata lei stessa lo scorso gennaio a svelare in un’intervista il tentativo in corso con il suo fidanzato: “Stiamo provando la fecondazione in vitro, così che io possa scegliere di avere dei gemelli, se vogliono. Credo davvero che avere una famiglia e dei figli rappresenti il senso della vita. Carter è l’uomo dei miei sogni. Sono sicura al cento per cento sia quello giusto e non vedo l’ora di inaugurare un nuovo capitolo nelle nostre vite”. Tra l’altro, poco prima di compiere 40 anni, Paris Hilton aveva anche fatto congelare i suoi ovuli.

