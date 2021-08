Joe Biden, "signor presidente...". Pizzino in diretta, che disastro: si legge e si vede tutto, era saliva?

01 agosto 2021 a

Siamo negli Stati Uniti, che proprio come l'Italia se la devono vedere con una grossa emergenza, con gli incendi che da tempo stanno devastando la California. Ma in questo caso non si parla della tragedia climatica, della devastazione dovuta alle fiamme.

No, si parla di Joe Biden. Di un video che avrà fatto un pizzico godere Donald Trump, che è solito chiamare il presidente degli Stati Uniti "sleepy Joe", insomma l'addormentato, uno poco attento, poco sul pezzo. E in qualche misura, il video in questione sembra confermare le teorie e le accuse di Trump.

Su Zoom, si sta tenendo una conferenza sull'emergenza incendi, presenti appunto il presidente degli Stati Uniti e i governatori. E ad un certo punto, ecco che un assistente si avvicina a Biden e gli porge un bigliettino. Peccato che si legga il testo, del biglietto: "Signor presidente, ha qualcosa sul mento". Già, Joe Biden era sporco. Così legge il biglietto e, con un gesto della mano, si toglie ciò che aveva sulla parte inferiore del volto, che sembra essere un piccolo grumo di saliva. Dunque riprende a parlare come se nulla fosse.

