Meghan Markle, avete notato cosa tiene sulla scrivania? Sfacciata, reali inglesi sfregiati davanti a tutto il mondo

06 agosto 2021 a

a

a

Il compleanno di Meghan Markle non è passato inosservato. In occasione dei suoi 40 anni la duchessa di Sussex si è mostrata in video per lanciare un nuovo progetto, il "40×40", un’iniziativa per "aiutare le donne a tornare al lavoro" dopo la pandemia. Nella clip, l'ex attrice americana si è concentrata soprattutto sulla sua idea: "Oggi è il mio 40esimo compleanno e ho avuto un’idea. Chiedo a 40 amiche di prendersi 40 minuti per sostenere una donna che sta rientrando nel mondo del lavoro". E ancora: "Oltre due milioni, soltanto negli Stati Uniti, lo hanno perso a causa del Covid: decine di milioni in tutto il mondo. Credo che se ci aiutiamo a vicenda, questa alleanza potrebbe scatenare effetti benefici a catena". Il progetto coinvolge diversi volti noti come la cantante Adele, la stilista Stella McCartney e pure la moglie del primo ministro canadese Justin Trudeau.

Meghan Markle umiliata dal principe Carlo nel giorno del compleanno: "Tanti auguri...", lo sfregio in pubblico

Nel filmato, attentamente studiato dagli esperti reali, comparirebbe per la prima volta la secondogenita dei duchi di Sussex, Lilibeth Diana. Sulla scrivania di Meghan, infatti, si vedono tre fotografie. Quella al centro, secondo PageSix, ritrarrebbe Harry mentre bacia in fronte la piccola. Se fosse davvero lei la bimba nello scatto, allora si tratterebbe della prima foto pubblica di Lilibeth, nata due mesi fa e mai mostrata al mondo.

In molti, però, non hanno potuto fare a meno di notare che la secondogenita della coppia non è stata presentata in via ufficiale nemmeno alla Royal family. Adesso, però, tutto il mondo potrebbe averla vista. In quel caso si tratterebbe di un vero e proprio sgarbo ai Reali, che non hanno ancora avuto la possibilità di vederla dal vivo.

"Come ha umiliato l'autista che la attendeva all'aeroporto": la vergogna di Meghan Markle, l'ex amica vuota il sacco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.