Meghan Markle fa 40 anni? Gelo totale, ecco il messaggio di William e Kate: il "dettaglio" nascosto

Oggi, mercoledì 4 maggio, Meghan Markle compie 40 anni. Per l’occasione non sono mancati gli auguri da parte dei membri della famiglia reale, anche se i tabloid hanno fatto notare come i messaggi recapitati alla moglie del principe Harry siano piuttosto freddi e ridotti all’osso. Inoltre hanno tutti un aspetto in comune: nessuno ha usato il nome dell’ex attrice, bensì il suo titolo nobiliare, proprio quello che più di qualcuno vorrebbe toglierle.

E così sia la regina che il principe Carlo con la moglie Camilla hanno pubblicato delle foto di Meghan accompagnati da “i nostri migliori auguri alla duchessa di Sussex”. Stesso modus operandi dei duchi di Cambridge, William e Kate Middleton, considerati i principali antagonisti di Harry e Meghan: hanno scritto semplicemente “auguriamo un felice quarantesimo compleanno alla duchessa di Sussex”. Pur apparendo un po’ freddi e distaccati, questi messaggi contengono però un dettaglio importante.

Ed è proprio quello di riferirsi a Meghan come la duchessa di Sussex, titolo che in molti vorrebbero toglierle. “Se lei rinunciasse al titolo - ha dichiarato la biografa Lady Colin Campbell, che ha anche lanciato una petizione online - metterebbe fine a una situazione spiacevole. Potrebbe fare quello che vuole, senza però arrecare danni alla Corona”.

