Meghan Markle, la vergogna: "Come ha umiliato l'autista che la attendeva all'aeroporto", l'ex amica vuota il sacco

Un "regalo" di compleanno per Meghan Markle, fresca dei suoi 40 anni? Arriva da alcune sue ex amiche, regalo molto amaro: contro la moglie del principe Harry, infatti, piovono delle accuse durissime. In particolare da Nikki Priddy, un tempo molto legata alla duchessa del Sussex.

"Meghan è una perfida calcolatrice nel modo in cui gestisce le relazioni. Quando decide che non fai più parte della sua vita ti spegne: non c’è niente da negoziare", ha affermato la Priddy. E ancora: "Ma niente era mai abbastanza: “Meghan litigava con i registi che non le davano abbastanza spazio. Quando liquidò Engelson, mise in una busta l’anello di fidanzamento e la fede, e glieli spedì senza una parola".

Dunque quanto racconta un'altra (ex) amica, che sceglie però l'anonimato: "Una volta se la prese con un autista, perché l’aspettava all’aeroporto con un cartello che a suo giudizio avrebbe potuto richiamare folle di ammiratori". E ancora: "Meghan Markle ha attribuito la sua mancanza di successo a non essere abbastanza bianca o abbastanza nera". Buon compleanno, Meghan Markle...

