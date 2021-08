Principessa Charlene di Monaco, il video choc dal Sudafrica: "Irriconoscibile", ecco il suo volto oggi

07 agosto 2021 a

Della presunta crisi tra il principe Alberto e Charlene di Monaco se ne parla ormai da settimane in tutto il mondo, con la principessa che sarebbe addirittura determinata a chiedere il divorzio al più presto. Il gossip internazionale è letteralmente scatenato: stando a quanto emerge, a fine agosto è previsto un nuovo viaggio del principe Alberto in Sudafrica, dove sono attesi anche i due figli della coppia, i gemelli Jacques e Gabriella, che la madre ha visto soltanto a giugno.

Ufficialmente Charlene doveva rimanere nel suo Paese d’origine solo qualche settimana, dopo esservi sbarcata lo scorso marzo. Poi però sono emersi diversi problemi di salute che l’avrebbero costretta a prolungare il suo soggiorno, durante il quale pare che abbia subito due delicati interventi chirurgici alla testa. L’esilio forzato della principessa ha alimentato sempre più le voci di una rottura e addirittura del possibile divorzio con Alberto II.

Ora Charlene è tornata ad apparire in pubblico, rilasciando una video-intervista a un’emittente sudafricana che è poi stata ripresa da uno dei più popolari tabloid britannici, il Daily Mail. La principessa ha sostenuto che il rientro a casa è previsto per ottobre e non ha inoltre nascosto che le sue condizioni di salute sono serie, spiegando che non bisogna forzare i tempi della convalescenza. Il sito francese Objeko parla di una Charlene “irriconoscibile” e “totalmente trasformata”, dato che “il suo viso è gonfio la sua pelle sembra tirata. Intervento di chirurgia estetica? Sembra abbia appena subito un lifting”.

